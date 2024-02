"La Lazio deve vincere a Firenze, altrimenti i tre punti di ieri saranno stati inutili. Europa? Occhio al ritorno del Napoli"

L'ex calciatore e allenatore Maurizio Bonanni ha parlato a TMW Radio della Lazio, anche in vista della sfida con la Fiorentina: “Contro il Torino ha preso tre punti di platino, è stata brava a fare gol alle prime occasioni. Certo, adesso la squadra di Sarri deve vincere a Firenze altrimenti sarebbe tutto inutile”.

“Occhio al ritorno del Napoli”

E poi sulla corsa europea ha aggiunto: “Ad oggi l'Atalanta è favorita per la Champions, mentre le altre in corsa secondo me sono Roma e Bologna. La squadra di Thiago Motta ha creato tanto entusiasmo ma attenzione, perché il Napoli potrebbe tornare fuori”.