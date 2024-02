Il giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina Luca Speciale ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il percorso adesso è veramente in salita. Serviva assolutamente mettere un po' di benzina nel serbatoio nelle scorse partite, invece la spia rossa è accesa da un po' e non accenna a spegnersi. Ci siamo esaltati tutti un po' troppo dopo certe vittorie, abbiamo passato un periodo in cui la squadra è stata ritenuta più forte di quello che in realtà è”.

“Sempre i soliti errori”

E poi ha aggiunto: “Da tifoso sono preoccupato, perché nell'ultimo periodo sono successe delle cose che hanno lasciato delle cicatrici importanti, penso alla partita di Lecce. La squadra continua a fare i soliti errori, e non vedo barlumi di miglioramento. L'unica e ultima speranza è Vincenzo Italiano”.