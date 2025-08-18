L'ex calciatore e tecnico della Fiorentina Primavera Renato Buso, che ha parlato della squadra viola e delle mosse di mercato fatte dalla società gigliata.

Le parole di Buso

“l playoff di Conference League non sono mai da sottovalutare, ma questa Fiorentina ha tutte le carte in regola per battere gli ucraini. Secondo me manca un centrocampista di contenimento, uno alla Beppe Iachini. Fortini? Quando c'è Dodô in rosa devi fare l'alternativa, ma a me i giovani piacciono. Deve giocare ma accanto al brasiliano può anche crescere molto".

E su altri prof ili della rosa

“Sul modulo credo che Pioli stia valutando molte soluzioni, anche se il 3-5-2 potrebbe essere una soluzione logica visto che non c'è il massimo della condizione. Sohm? E' molto forte, si inserisce bene e a Pioli sono sempre piaciuti giocatori così. Comuzzo? È cresciuto molto, ma se arrivassero offerte indecenti ci penserei bene”.