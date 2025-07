Il Real Betis ha Rolando Mandragora nel mirino. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina racconta di un incontro andato in scena ieri, che però non ha portato risultati positivi per la trattativa.

L'offerta rifiutata

Mandragora, reduce dalla sua miglior stagione in carriera, ha attirato le attenzioni di Manuel Pellegrini, tecnico della squadra finalista della scorsa Conference League. Ieri c'è stato un primo incontro fra gli intermediari di fiducia del Betis e la Fiorentina e sarebbe stata presentata un'offerta sui 4 milioni (e non otto come emerso da Sky) che non può certo accontentare i viola, dopo l'ottima stagione del centrocampista. La squadra spagnola vorrebbe fare leva sulla scadenza del contratto fissata per giugno 2026, ma i dirigenti viola chiedono una cifra fra i 12 e 13 milioni.

Le altre pretendenti

La permanenza del centrocampista a Firenze non è certo esclusa, ma la scadenza del contratto distante solo un anno (seppur con opzione fino al 2027), lascia aperta la possibilità di addio in caso di mancato rinnovo. Proprio per questo la prossima settimana, al massimo entro dieci giorni, ci sarà un primo incontro per discutere del suo prolungamento. Nel frattempo, riporta la Rosea, ci sarebbero stati anche dei sondaggi di altre importanti squadre di Serie A che vorrebbero strappare il centrocampista alla Fiorentina; si tratta di Bologna e Como.