Mastantuono saluta Messi: "Mi ha permesso di vivere un sogno" - VIDEO
Si avvicina sempre di più Argentina-Benin, amichevole internazionale che sancirà l'ultimo atto della carriera di Leo Messi in Nazionale.
Lo spot
Per l'occasione, Adidas ha realizzato uno spot di addio, con protagonisti i giocatori della Seleccion che firmano una maglia per il numero 10 biancoazzurro.
Le parole di Mastantuono
Presente tra i protagonisti anche l'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono, che nello spot saluta Messi così: “Ho giocato con lui, mi ha permesso di vivere un sogno”.
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