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Mastantuono saluta Messi: "Mi ha permesso di vivere un sogno" - VIDEO

Redazione /
Franco Mastantuono
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Si avvicina sempre di più Argentina-Benin, amichevole internazionale che sancirà l'ultimo atto della carriera di Leo Messi in Nazionale. 

Lo spot

Per l'occasione, Adidas ha realizzato uno spot di addio, con protagonisti i giocatori della Seleccion che firmano una maglia per il numero 10 biancoazzurro. 

Le parole di Mastantuono 

Presente tra i protagonisti anche l'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono, che nello spot saluta Messi così: “Ho giocato con lui, mi ha permesso di vivere un sogno”. 

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