Mediacom e un main sponsor d'oro per la Fiorentina, che si piazza ai primi posti per ricavi nel settore in Serie A. Ma le entrate...

Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei club di Serie A in base ai ricavi arrivati dal main sponsor, cioè dallo sponsor principale che appare sulle maglie da gioco delle singole squadre. La Fiorentina con Mediacom si piazza al quarto posto.

La classifica

Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)

Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione

Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione

Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione

Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione

Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione

Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione

Como – Uber: 1 milione di euro a stagione

Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione

Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione

Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione

Cremonese – Iltainox: n.d.

Lazio – nessun main sponsor

Parti correlate

Riguardo a questa classifica, va precisato che, come nel caso della Juventus, anche gli sponsor della Fiorentina, del Sassuolo, del Bologna e della Cremonese sono cosiddette “parti correlate”. La famiglia Commisso che detiene la Fiorentina, infatti, è anche proprietaria dello sponsor.