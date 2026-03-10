Mediacom e un main sponsor d'oro per la Fiorentina, che si piazza ai primi posti per ricavi nel settore in Serie A. Ma le entrate...
Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei club di Serie A in base ai ricavi arrivati dal main sponsor, cioè dallo sponsor principale che appare sulle maglie da gioco delle singole squadre. La Fiorentina con Mediacom si piazza al quarto posto.
La classifica
- Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
- Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
- Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
- Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
- Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
- Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
- Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
- Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
- Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
- Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
- Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
- Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
- Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
- Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
- Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
- Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
- Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
- Cremonese – Iltainox: n.d.
- Lazio – nessun main sponsor
Parti correlate
Riguardo a questa classifica, va precisato che, come nel caso della Juventus, anche gli sponsor della Fiorentina, del Sassuolo, del Bologna e della Cremonese sono cosiddette “parti correlate”. La famiglia Commisso che detiene la Fiorentina, infatti, è anche proprietaria dello sponsor.
