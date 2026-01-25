Vanoli chiede a gran voce un difensore, ma due ostacoli rallentano il mercato viola

Dopo la sconfitta contro il Cagliari è evidente che la Fiorentina abbia urgente bisogno di un difensore da inserire in rosa. Nel reparto arretrato i viola sono pochi numericamente e molto altalenanti nelle prestazioni.

La necessità viola

Anche Vanoli in conferenza stampa ha ribadito la necessità di un ingresso di un difensore. Fatti fuori Viti e Marì, senza contare le voci d'addio di Ranieri, obbligano la Fiorentina ad agire. I nomi più graditi alla società viola però non sono così semplici da andare a prendere, un paio di ostacoli rallentano il mercato viola.

Gli ostacoli per l'arrivo del difensore

Da tempo circola il nome di Diogo Leite. Il portoghese può essere un'occasione a buon prezzo visto che il suo contratto con l'Union Berlino scadrà a giugno, ma c'è da considerare una folta concorrenza. Per Sikou Niakaté, difensore del Braga il problema è la formula: la squadra lusitana pretende di inserire l'obbligo di riscatto nel prestito, ma la Fiorentina non è convinta. Lo scrive il Corriere dello Sport.