Il cambiamento di rendimento con De Rossi. I numeri che preoccupano la Fiorentina

In vista della gara contro la Fiorentina, la Roma è una delle squadre più in forma dell'intera Serie A. Con Daniele De Rossi in panchina, i giallorossi hanno completamente cambiato faccia. E i numeri fanno capire l'enorme miglioramento.

Le statistiche migliorate

Con De Rossi, la Roma ha vinto sei partite su sette in Serie A, senza contare il doppio confronto con il Feyenoord e il 4-0 al Brighton. Unica sconfitta contro l'Inter. A impressionare ancora di più è il rendimento in trasferta, dove i giallorossi non lasciano punti per strada da gennaio.