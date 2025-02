L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per trattare le questioni di attualità in casa viola: “La partita contro il Como è stata probabilmente la più brutta della stagione, completamente da archiviare. Non è possibile pensare sempre di ripartire, lasciando che gli altri intanto giochino. Ci sono aspettative alte per questa Fiorentina, Palladino ha ottimi giocatori a disposizione. Spero che stia lavorando per trovare nuove soluzioni”.

“Eviterei gli esterni per questa Fiorentina”

Sul modulo della squadra: “Eviterei gli esterni e aggiungerei più centrocampisti, senza dubbi. Gudmundsson sotto punta? Sì ma non solo, da Zaniolo a Beltran, ma anche Ndour possono giocare lì. I terzini sono tappati dagli esterni. Stringendo gli interpreti in attacco, la Fiorentina potrebbe sfruttare meglio quelle zone di campo”.