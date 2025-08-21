L’accelerazione improvvisa per Piccoli comunque è arrivata quando si è capito che per Beltran qualcosa si stesse finalmente muovendo. E i primi segnali sono arrivati dall'apertura dell'argentino alla nuova avventura in Russia, con il CSKA Mosca che ha offerto 11 milioni ai viola (già accettati) e un ricco contratto all'attaccante, che ha capito di non avere più spazio a Firenze.

Un sì che ancora non è arrivato

Ma se la Fiorentina ha chiuso per l'attaccante del Cagliari, la squadra russa non ha chiuso per Beltran. Come scrive Il Corriere Fiorentino, infatti, l’argentino ha dato una disponibilità di massima ai russi ma senza arrivare ad un vero e proprio sì.

Cosa aspetta Beltran?

Prima di accettare definitivamente, l'argentino vuol prendersi ancora qualche ora, nella speranza che si presenti un club italiano o che il suo River Plate con un’offerta seria. Nelle ultime ore è circolata l'ipotesi Parma, ma la Fiorentina non ha ancora ricevuto nulla di concreto dai ducali.