Il calciatore ex Fiorentina Nico Gonzalez potrebbe essere tagliato fuori dal progetto Atletico Madrid. Il suo impatto alla corte di Simeone (allenatore con cui ha grande sintonia) non è stato affatto deludente, ma a gennaio i Colchoneros si sono rinforzati con Ademola Lookman. E adesso le condizioni per l'obbligo di riscatto potrebbero vacillare, in favore di un suo possibile ritorno alla Juventus.

Gonzalez, ritorno alla Juve? A rischio l'obbligo riscatto

Questo dice il giornalista Matteo Moretto: “L’impatto devastante di Lookman all’Atletico Madrid riduce il campo a Nico Gonzalez. È vero che esiste un feeling particolare tra Gonzalez e Simeone e che Nico a Madrid si sta trovando molto bene, ma l’arrivo del nigeriano limita l’argentino”.

Lookman limita l'ex viola

“Questo complica il raggiungimento dell’obbligo di riscatto che scatterebbe nel caso in cui Gonzalez arrivasse a giocare il 60% delle gare dei madrileni facendo almeno 45 minuti. La possibilità che non venga riscattato c’è”.