Baiano: "Con un attaccante da venti gol a stagione, la Fiorentina sarebbe in zona Champions. Belotti è un combattente, ha bisogno di tempo"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a Tag24.it per analizzare la vigilia della gara di Conference League contro il Viktoria Plzeň: “La Viola continua ad alternare la qualità nelle prestazioni. Avrebbe comunque meritato il pareggio a Torino contro la Juventus. In ogni caso, è difficile fare previsioni perché dipende tutto da che squadra vedremo. Squadra piena di alti e bassi, ma ancora in corsa dappertutto. Non si può dire nulla sulle sue posizioni e sul buon lavoro”.

“Belotti ha bisogno di tempo”

Su Belotti: “Ha bisogno di tempo. Non poteva essere pronto fin da subito e la difficoltà a chiudere le azioni offensive non dipende solo dal centravanti. Sicuramente è molto generoso, un combattente, anche se continua a mancare un centravanti da 20 gol a stagione. Con qualcosa del genere, la Fiorentina lotterebbe per la zona Champions League. Italiano? Continuo a diffidare del fatto che sarà sicuramente la sua ultima stagione a Firenze. A prescindere ha fatto un ottimo lavoro e chiudere con un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta”.