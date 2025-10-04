Flebile speranza Sohm e lo svizzero è il candidato principale a smentire Pioli

Il problema di flascite plantare l'ha tenuto fuori dal match con il Sigma Olomuc e a distanza di appena 48 ore, è difficile immaginare un pieno recupero da parte di Simon Sohm. La speranza è quantomeno quella di rientrare tra i convocati, molto più flebile quella di giocare. Lo svizzero rappresenta uno dei punti interrogativi principali di questo avvio, specie perché sul suo arrivo pare aver messo una buona parola Pioli.

Proprio il tecnico che qualche giorno fa l'ha punzecchiato, dicendo che non è rimasto convinto dall'impatto dell'ex Parma. Il quale, per importo speso, dovrà per forza di cose mettere in preventivo l'idea di far ricredere il suo allenatore. Forse però, da dopo la sosta a questo punto.