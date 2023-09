Le scelte di Spalletti in vista della Macedonia: in attacco tridente inedito, capitan Biraghi invece...

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiale di Macedonia del Nord-Italia, in programma alle ore 20.45 a Skopjie e valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Per quanto riguarda la nazionale del neo ct Luciano Spalletti, si torna nuovamente al 4-3-3 con in attacco il tridente Politano-Immobile-Zaccagni. Soltanto panchina per il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi.

Queste le formazioni ufficiali:

Nord Macedonia (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. All. Blagoja Milevski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. In panchina: Vicario, Meret, Biraghi, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Raspadori, Gnonto, Darmian, Scalvini, Frattesi, Zaniolo. All. Luciano Spalletti.