Gosens: "I tifosi ci fermano per strada e ci dicono "che razza di m***a state combinando?"

Robin Gosens è uno che non le ha mai mandate a dire, ci ha sempre messo la faccia e si è preso anche responsabilità. L'esterno sinistro è uno dei leader della Fiorentina ed è anche molto lucido quando è chiamato ad analizzare la situazione, sia che lo faccia in sala stampa, sia all'interno di una trasmissione o di un podcast.

“La pressione esterna sta aumentando”

“Il problema è che la pressione esterna sta aumentando - ha detto recentemente il giocatore - I tifosi pretendono risultati. I media stanno iniziando a prendersela con noi”.

“I tifosi ci fermano e ci dicono…”

E inoltre: “Tutti ricevono messaggi dagli amici, vengono fermati dai tifosi per strada. Il messaggio è sempre quello: ”Ehi, che razza di merda (testuale ndr) state combinando? Ci state prendendo in giro?".