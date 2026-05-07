L'accusa da Roma (sponda Lazio): "La Fiorentina contro la Roma ha fatto una partita imbarazzante e poco seria"

Il giornalista de Il Tempo vicino alle vicende di casa Lazio Luigi Salomone, ha parlato in queste ore a Radio Radio, intervenendo sulla prestazione della Fiorentina contro la Roma.

L'accusa

Una prestazione giudicata poco seria che, indirettamente, avrebbe influenzato anche la corsa alla Champions League: "La Fiorentina con la Roma ha fatto una partita imbarazzante e poco seria!“.

Paragoni

Salomone poi ha rincarato la dose facendo un paragone diretto: “Quando sarà, mi auguro che il Verona, esattamente come contro la Juventus, dia tutto anche contro i giallorossi“