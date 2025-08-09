Spunta un'altra pretendente sudamericana per Ikone. La Fiorentina prova a piazzare una vera e propria zavorra

Jonathan Ikone è ai margini del progetto viola. La Fiorentina è alla ricerca di possibili acquirenti per il francese, anche se la sua cessione sembra tutt'altro che facile.

Nelle ultime ore però, secondo quanto riporta TMW, si sarebbe palesata una nuova pretendente per l'ala classe 1998. Il Botafogo infatti, altra squadra brasiliana dopo l'interesse mostrato dal Vasco Da Gama, sarebbe sulle tracce del giocatore francese. Ancora nessuna trattativa concreta, ma la Fiorentina sarebbe ben lieta di cedere quella che ormai è diventata una vera zavorra.