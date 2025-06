L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Kean ha ancora tantissimi anni di carriera davanti, con la possibilità di prendersi ancora tante soddisfazioni sportivi. I soldi li ha già, quando smetterà di giocare sarà comunque milionario, e quindi deve stare nel calcio che conta, dove c'è competitività, non in Arabia dove non c'è niente. Tanto di quelli che vanno in Arabia dopo un anno tornano, ma non è corretto nemmeno questo. Troppo facile svernare un anno per prendere tanti soldi e poi tornare indietro”.

“Kean è un soprammobile in vendita”

“Posso capire a trent'anni - continua Graziani - ma all'età di Kean non ha senso fuggire dagli stimoli calcistici che ti può dare il calcio europeo. Fossi in lui non ci penserei neanche un secondo a rimanere a Firenze, se poi l'offerta arriva dalla Premier è un altro discorso. Purtroppo con la clausola Kean è un soprammobile in vendita, chi paga 52 milioni li può prendere”.