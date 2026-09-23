Corriere Fiorentino: E' Coverciano ma sembra il Viola Park
Una pagina del Corriere Fiorentino è dedicata stamani alla Fiorentina.
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Grande spazio viene dato a: “Viola Park Coverciano”. Ovvero: “In Nazionale in cinque sono cresciuti qui Kouadio unico di proprietà”.
C'è da pagare
In taglio medio c'è: “Cori, ritardi, proteste: 16 mila euro di multe”. In taglio basso infine: “La Primavera cerca ancora il primo successo”. Sottotitolo: “Dopo lo scudetto è partita la rivoluzione con Andreazzoli: tre pareggi e due k.o.".
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