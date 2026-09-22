Di Marzio: "Qualcuno voleva riportare Kayode in Italia in estate, ma le cifre sono proibitive adesso"

Il giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato di Michael Kayode, ex Fiorentina convocato con la Nazionale, svelando un retroscena sulla sua estate.

Il passato di Kayode

“Kayode l'abbiamo ammirato nella Fiorentina perché fu Stefano Pioli a lanciarlo in prima squadra e con la Fiorentina comunque si è messo in mostra. Il momento per lui determinante per mettersi in mostra è stato con la Nazionale Under-19, perché nella fase finale del Campionato Europeo contro il Portogallo nel 2023 sblocca la partita con un colpo di testa. Quella fu la partita che lo consacrò, perché quella Nazionale riuscì a vincere e lui fu il man of the match. In Premier League lo vediamo tutte le settimane con la maglia del Brentford: ha un passato nell'atletica leggera, tant'è che batte queste rimesse laterali incredibili di oltre 20 metri di gittata direttamente in area di rigore, che sono praticamente delle punizioni o dei calci d'angolo determinanti”.

L'estate

"Fu scartato — perché poi ci sono storie come Pessina scartato dall'Atalanta — dalla Juve da ragazzino, dovette ripartire dalla Serie D dal Gozzano e poi dal Gozzano è arrivato alla Fiorentina. Alla Fiorentina ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra e adesso in Premier League è uno dei migliori esterni di tutta la Premier, tant'è che qualcuno aveva pensato di riportarlo in Italia durante l'estate, ma le cifre sono decisamente alte per pensare oggi a un suo ritorno in Serie A".