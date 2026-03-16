Il Rakow e una pesante sconfitta prima della Fiorentina. I polacchi perdono un giocatore chiave

Prima di affrontare la Fiorentina nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, il Raków Częstochowa ha perso e in maniera anche pesante il big match dell'ultima giornata del campionato polacco contro il Górnik Zabrze.

Brutto ko

In trasferta, Tomczyk e i suoi giocatori sono usciti sconfitti per 3-1, ma sono stati a lungo sopraffatti dagli avversari. Doppietta di Sadlek e gol di Ambros per i padroni di casa, mentre la rete della bandiera per il Rakow porta la firma di Ameyaw. Sorpasso in classifica del Gornik che si ritrova quarto con 38 punti mentre lo stesso Rakow è quinto ad una lunghezza.

Fuori una pedina chiave

Le brutte notizie per la compagine di Częstochowa non finiscono però qui, perché al match non ha preso parte uno dei giocatori chiave di questa squadra, Tomasz Pieńko, che salterà il match contro i viola e resterà fuori per quattro settimane.