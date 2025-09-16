Toh, chi si rivede: Kouamé torna ad allenarsi col pallone dopo il lungo stop. Arruolabile in campionato, per la Conference se ne riparla a gennaio
Non solo Gudmundsson e Sabiri: l'allenamento odierno della Fiorentina ha riaccolto anche Christian Kouamé, assente dai campi da gioco dallo scorso aprile dopo essersi rotto il legamento crociato.
Cinque mesi di stop
L'esterno ivoriano si era infortunato durante il suo periodo di prestito a Empoli: oggi, poco più di 5 mesi dopo la sua ultima presenza in Serie A, Kouamé è tornato a lavorare col pallone al Viola Park, nonostante la sua esclusione dalle liste di Conference League, che quindi non lo vedranno protagonista almeno fino a gennaio. Sarà arruolabile, invece, in Serie A.
L'annuncio social
Intanto, l'ivoriano posta su Instagram la felicità per il suo rientro: “Indovinate chi è tornato?”.
