Pasqual chiama quattro giovanissimi viola con la Nazionale U17

L'ex capitano della Fiorentina e attuale ct dell'Italia U17 Manuel Pasqual, ha diramato la lista dei 27 convocati per lo stage in programma dal 4 al 7 novembre a Novarello. Una sessione di allenamenti in vista del primo turno delle qualificazioni europee che si giocherà dall’11 al 17 novembre in Armenia.

Quattro viola convocati

Nell'elenco dei convocati ci sono quattro giocatori della Fiorentina, ovvero i difensori Dennis Beldenti e Mattia Barbone, il centrocampista Lorenzo Bernamonte e l'attaccante Fortune Egharevba.

I convocati

Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);

Difensori: Christian Bacuzzi (Milan), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Federico Marchello (Milan), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Genoa ), Stefano Camara (Vicenza), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Parma), Abdou Samath Seye (Milan), Cristian Sorrentino (Milan);

Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus).