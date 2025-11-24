L'intenzione di far cambiare Fagioli. L'evoluzione futura del centrocampista

Contro la Juventus, il nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha deciso di schierare Nicolò Fagioli, nel ruolo di playmaker.

Una soluzione temporanea questa, quasi di comodo visto che ancora non è che lo stesso Vanoli abbia avuto tutto questo tempo per sistemare al meglio la squadra.

Ma il tecnico ha già annunciato anche quella che sarà l'evoluzione nel caso del centrocampista. Da play passerà ad essere una mezzala di palleggio: “E' il vestito che gli si addice meglio” parole di Vanoli pronunciate sabato scorso.

Ed è in questa direzione che le parti lavoreranno già in questi giorni, per cercare di far rendere al meglio un ragazzo che ha un grande potenziale ma che non riesce ad esprimerlo in campo.