La Gazzetta dello Sport: Pioli cambia ancora, Mandragora avanti per l'equilibrio
In edicola questa mattina su La Gazzetta dello Sport si parla delle possibili scelte di Pioli per il centrocampo della Fiorentina e della trattativa riaperta per il rinnovo di Dodo in casa viola.
Pagina 36
A pagina 36 si legge in alto: “Pioli cambia ancora” e sotto “Mandragora avanti per una Fiorentina più equilibrata”. Ancora sotto invece si parla di Dodo: “Dodo, si torna a trattare per il rinnovo”.
Pagina 37
A pagina 37 c'è un'intervista all'ex viola Sottil: “Missione Sottil: Lecce, salviamoci a ritmo di rap”.
