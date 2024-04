Cambiano i piani in casa Fiorentina: giorno di riposo per i viola dopo la sconfitta contro la Juventus. Da domani testa al Viktoria Plzen

Doveva essere un pomeriggio di allenamento per la Fiorentina dopo la partita di ieri sera a Torino contro la Juventus, ma non sarà così. Cambiano i piani in casa viola, con Vincenzo Italiano che ha optato per un giorno di riposo dopo la sconfitta dello Stadium.

I giocatori gigliati torneranno domani al Viola Park per preparare la delicata sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen valevole per i quarti di finale di andata.