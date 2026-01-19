Bufalino: "Il ritardo nella cessione di Nzola? La Fiorentina non vuole venderlo a una diretta concorrente"

Emergono dettagli anche sull'uscita di Nzola, che non ha posto nel progetto di Vanoli, con la Fiorentina che sta quindi cercando una nuova sistemazione per l'attaccante angolano.

Niente Serie A

Lo riporta Michele Bufalino, giornalista di Radio Sportiva e vicino all'ambiente del Pisa: l'operazione che libererà Nzola si farà negli ultimi giorni di mercato per via delle disposizioni della Fiorentina, che non vorrebbe cederlo a una diretta concorrente per la salvezza - due su tutte Genoa e Lecce -, preferendo invece la pista dello Spezia.

La pista francese

Qualora non dovesse andare in porto quella trattativa, la Fiorentina starebbe sondando l'interesse di club francesi - con Nzola che l'anno scorso ha proprio giocato in Ligue 1, al Lens -: insomma, la linea è chiara, l'attaccante va venduto fuori dal campionato.