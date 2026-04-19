VIDEO - Sadotti si racconta difensore dai piedi buoni… e si vede! Ecco il gran gol del talento viola

Qualche tempo fa, in esclusiva su Fiorentinanews.com, il difensore della Fiorentina Edoardo Sadotti si è raccontato approfonditamente. Ha sottolineato le sue caratteristiche e lo stile di gioco che lo contraddistingue: “Quando ho iniziato a giocare i primi anni facevo il centrocampista, a volte anche un pochino più avanzato. Mi piaceva tanto fare gol e stare davanti. Infatti tuttora mi piace giocare col pallone, mi ha aiutato molto per le caratteristiche”.

Sadotti ha i piedi buoni e un istinto offensivo. E si vede tutto

Insomma, Sadotti è un difensore moderno dai piedi buoni, molto abile nel palleggio e nella gestione del possesso. E le impronte offensive orientate al gol si vedono tutte. Nella gara contro la Juventus vinta 1-2 dalla Fiorentina Primavera, infatti, il classe 2006 è tornato al gol; peraltro è la seconda marcatura stagionale ai danni dei bianconeri. Dopo la rete nel successo dell’andata al Viola Park ne arriva un’altra, forse ancora più bella: il suo destro da fuori, dai 25 metri circa, è potente e preciso e non lascia scampo a Radu per il momentaneo 1-1. Una rete di pregevole fattura, ma conoscendo le caratteristiche del ragazzo non c’è da stupirsi: è un colpo nelle sue corde.

Che gol contro la Juventus!

Ecco il video del gol, da Sportitalia: