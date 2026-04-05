Da Sadotti a Braschi, le certezze della Fiorentina Primavera di Galloppa che punta al colpo grosso

La Fiorentina Primavera si prepara a tornare in campo da prima della classe, appaiata alla Roma, per proseguire una stagione che sta dando soddisfazioni alla truppa di Galloppa, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa Italia di categoria.

Sadotti alza la voce

La formazione viola è la meno battuta in campionato, avendo perso appena 6 partite su 31, ed ha messo in evidenza più di un calciatore da monitorare e da valutare per il prosieguo. Il rendimento di Eman Kospo non è stato dei migliori, anzi, ed ecco che a fianco del bosniaco è salito in cattedra Edoardo Sadotti, classe 2006 che si è fatto notare per qualità in impostazione, autorità e personalità nel guidare la difesa e anche ottime doti balistiche.

Centrocampo solido con Deli e Montenegro

Sulla destra, capitan Trapani è un giocatore solido e difficile da superare, bravo ad accompagnare la manovra ma anche affidabilissimo in copertura. In prima squadra si è visto Luis Balbo, terzino sinistro molto offensivo, abile nel cross, che ormai è stabilmente coi ‘grandi’. In mediana le certezze si chiamano Montenegro e Deli, ma anche Bonanno e Conti hanno saputo contribuire, il primo con tanta quantità, il secondo con gol e qualità. A sprazzi si sono viste anche le notevoli qualità di Atzeni, al ritorno in campo dopo il grave infortunio.

Al servizio di bomber Braschi

L’ariete è Riccardo Braschi, che di recente ha debuttato con la Fiorentina in Conference League nella sfida casalinga contro il Rakow. 16 reti in stagione, la capacità di fare reparto da solo ma anche di lavorare benissimo con i compagni. Attorno al bomber, Galloppa ha saputo valorizzare Mazzeo e Puzzoli, trovando all’occorrenza anche l’aiuto di Jallow, rivelatosi determinante in alcune gare.