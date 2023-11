Intanto il Papu Gomez prova a far annullare la squalifica per doping... dando la "colpa" alla moglie

Come sappiamo il Papu Gomez, poco dopo essere diventato un nuovo giocatore del Monza, ha ricevuto una squalifica per doping. Il giocatore è stato trovato positivo alla terbutalina, sostanza rilevata durante un controllo fatto quando giocava a Siviglia e assunta - secondo lui - consumando uno sciroppo per la tosse.

In questi giorni Gomez sta cercando di difendersi per ridurre o addirittura annullare la squalifica, e lo sta facendo in un modo alquanto particolare. Secondo Relevo, nella relazione fornita alle autorità il giocatore afferma di aver ingerito il farmaco per colpa… della moglie. In altre parole, la coniuge gli avrebbe fatto bere lo sciroppo senza sapere che contenesse una sostanza proibita, ma semplicemente per comodità in quanto lo aveva in casa come farmaco per il figlio. Vedremo come andrà a finire la vicenda, e se giustificazioni del Papu verranno accolte.