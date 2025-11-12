Sia pur per pochissimo tempo, Daniele Galloppa ha potuto confrontarsi con il calcio dei ‘grandi’, passando dalla panchina della Primavera a quella della prima squadra della Fiorentina. Un'esperienza questa, purtroppo, terminata con una sconfitta sul campo del Mainz, ma che ha lasciato buone impressioni.

“Ha dimostrato qualità”

“Ha avuto questa opportunità, questa soddisfazione e questa disponibilità da parte della prima squadra in un momento difficile - racconta il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, a Tuttomercatoweb - Ha reso qualcosa di difficile più facile, ha dimostrato qualità, perché le ha, e di poter stare con i grandi. Il suo lavoro è stato apprezzato e questo per noi è molto importante”.

“È piaciuto a tutti”

E inoltre: “È piaciuto a tutti. È un ragazzo giovane e perbene, che ha sofferto tanto perché si è rotto 4 crociati, è da record. È un infortunio pesante, ora è migliorato tanto in campo e fuori. L'intervista che ha citato è un segno tangibile della sua crescita. È piaciuto per la sua semplicità, trasparenza e per le sue qualità umane e questo è ciò che a tutti noi rimane, insieme alle qualità di campo”.