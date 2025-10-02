A poche ore dalla sfida di Conference della Fiorentina contro il Sigma Olomouc, il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha voluto sottolineare quale sia l’unica strada da seguire dai viola per uscire dalla crisi:

“Pioli ha cambiato tanto, il centrocampo è stato cambiato spesso, tolto Mandragora, e c’è una rotazione indotta, perché non trova la quadra. Anche se cambia stasera tre, quattro giocatori, sarà come le partite di campionato: il tecnico sta cercando di trovare la formula giusta per risolvere i problemi di questa squadra. Le scelte fatte finora lo dimostrano: è partito con Ndour, ora è sparito, Fagioli non è titolare da due partite, Richardson è sparito dai radar. La Fiorentina non può sottovalutare nessuno, e deve giocare da squadra. Credo che la fiducia non manchi, ma manca l’insieme, manca tanto. Non c’è un problema, ma ce ne sono tanti”.

“Per il momento molti singoli non girano. Se Pioli non riesce a risolvere i problemi..”

Ha poi concluso parlano del momento di alcuni singoli: “Fagioli al momento non è lui, ma non so quanto dipenda dal giocatore. All’inizio era lui il regista, poi, dopo l’arrivo di Nicolussi, è tornato a fare la mezz’ala, e poi è uscito. È difficile orientarsi, anche i giocatori dell’anno scorso stanno avendo un rendimento troppo inferiore. Gosens non è stato più quello dell’anno scorso, Kean è sotto gli occhi di tutti, Gudmundsson, che l’anno scorso aveva fatto qualche buona partita, non ha fatto delle prestazioni convincenti. Se c’è un allenatore che può risolvere i problemi, questo è l’allenatore della Fiorentina, se ci fosse stato un altro sarei stato più preoccupato”.