Manzuoli: "Gumdundsson? Può bastare una settimana. Dipende da..."

Buone notizie per la Fiorentina, arrivano dal fronte Albert Gudmundsson. Gli accertamenti fatti ieri dall'islandese hanno escluso lesioni serie alla caviglia sinistra.

“Tempi di recupero veloci”

Fatto questo che ha generato l'ottimismo dell'ex medico sociale viola, Marcello Manzuoli che, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha detto: “È tutto molto positivo. Il trauma distorsivo non ha determinato lesioni a livello di legamenti, dunque i tempi di recupero dovrebbero essere veloci”.

“Può bastare anche una settimana”

Veloci sì, ma quanto? Manzuoli aggiunge: “In questi casi si può recuperare anche nel giro di una settimana. Poi dipende anche da come è il dolore. Ci può essere un po' di edema dell'osso. Col Como in campo? Considerando che potrebbe bastare una settimana, è verosimile. In caso di lesione, come fu per Nuno Gomes, sarebbe servito invece un mese".