Vanoli alla ricerca di nuove idee e soluzioni tattiche. I diversi rientri danno una mano al tecnico

Dopo la domenica di riposo, la squadra riprenderà oggi gli allenamenti in vista dell'ennesima partita da non sbagliare, stavolta contro la Cremonese. La Fiorentina non può permettersi di perdere nuovamente, sarà cruciale arrivare al match pronti fisicamente e preparati tatticamente.

Condizioni fisiche e nuove idee tattiche

Durante questi giorni che ci separano dalla sfida contro i grigiorossi lo staff di Vanoli effettuerà nuovi test per valutare la condizione generale e dei singoli sotto l’aspetto fisico-atletico comparando anche i dati della partita al Tardini. Il tecnico però sarà concentrato soprattutto sulla ricerca di nuove soluzioni tattiche. La sensazione è che qualcosa di diverso si vedrà domenica, anche se l'assetto difensivo rimarrà con ogni probabilità a quattro.

Rientri e infortuni

Vanoli potrà contare anche su diversi rientri, che gli consentiranno di studiare più soluzioni tattiche. Tornerà Ranieri dopo la squalifica, ma il posto a sinistra nella linea arretrata se lo prenderà Gosens che ha fatto le prove generali con il quarto d’ora abbondante giocato a Parma. Ancora fuori invece Pablo Marí per la lesione al polpaccio rimediata a Losanna in Conference League e da capire, infine, se Fazzini può rientrare almeno tra i convocati.