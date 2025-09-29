Manganiello e il Var le azzeccano tutte: tre reti da annullare e sbaglia Gilardino a lamentarsi per Pongracic

La partita tra Pisa e Fiorentina è stata diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Il direttore di gara, insieme a tutti i suoi collaboratori, è stato uno dei protagonisti del secondo tempo della partita dell'Arena Garibaldi.

Regolamento chiaro

In primo luogo è stato annullato un gol a Meister del Pisa. Decisione corretta perché l'attaccante nerazzurro tocca il pallone con entrambe le mani e segna nell’immediatezza dei tocchi. In questo caso il regolamento parla chiaro: rete da non convalidare e così è stato. Decisiva la revisione del Var.

Nuove disposizioni

In base a quelle che sono le nuove disposizioni del designatore arbitrale, Rocchi, non è fallo da rigore il tocco di mano di Pongracic su tiro di Bonfanti. Il pallone viene calciato da distanza ravvicinata, il braccio del croato è parallelo al corpo e in posizione naturale. E quindi sbaglia Gilardino a lamentarsi per questo episodio.

Kean due volte in offside

Due le reti annullate a Kean, anche queste nella ripresa, ma del resto il centravanti della Fiorentina era in posizione irregolare in entrambi i casi.