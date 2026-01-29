Di Lorenzo: "Dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina. I viola sono in salute"

È stata una serata amara quella di ieri per il Napoli che prima ha assaporato la qualificazione ai playoff di Champions League, ma poi è stato rimontato in casa dal Chelsea chiudendo addirittura al 30° posto (su 36 squadre) eliminato dalla competizione.

Napoli con la testa già alla Fiorentina

Al termine della partita il capitano del Napoli, il toscano Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Prime Video, menzionando anche il prossimo avversario dei partenopei, ovvero la Fiorentina:

“I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato. Ci tenevamo a vincere, dispiace, ma sicuramente non l’abbiamo persa stasera (ieri, ndr) la qualificazione. Abbiamo lasciato troppi punti per strada e l’abbiamo pagata cara. Contro questo Chelsea abbiamo fatto una buona partita, tenendo un ritmo alto. Peccato solo per il risultato”.

“Viola squadra in salute”

“Gli infortuni ci sono già da un po’, ci conviviamo e dobbiamo stringere i denti. Non è facile giocare sempre fra gli stessi, ma questo non può essere un alibi. Speriamo che qualcuno rientri al più presto per darci una mano. Adesso rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina, una squadra che è in salute”, così ha concluso l'ex Empoli dopo il KO rimediato dai campioni in carica della Conference League.