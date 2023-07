Ancora niente Parisi, ma si vede un campioncino d'Europa a centrocampo. La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Parma

Vincenzo Italiano ha deciso l'undici titolare della sua Fiorentina per affrontare il Parma in amichevole. La gara delle 19:00 dal Viola Park vedrà tra i pali Terracciano, con davanti una linea a quattro composta da Dodo, M. Quarta, Ranieri e Biraghi. In mediana c'è il campioncino d'Europa Amatucci, mentre ai suoi lati agiranno Duncan e Bonaventura. Davanti troviamo Cabral, assistito da Brekalo e Ikone.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Amatucci, Bonaventura, Duncan; Brekalo, Cabral, Ikone. All. Italiano.