Un attaccante della Fiorentina partirà per il Marocco. Gilardino perde un pezzo importante

Un attaccante di proprietà della Fiorentina prenderà parte alla prossima edizione della Coppa d'Africa.

Un Viola in Coppa d'Africa

Si tratta di M'Bala Nzola, centravanti oggi in forza al Pisa di Alberto Gilardino, squadra dove sta trovando spazio e anche qualche rete.

Un bel grattacapo per Gilardino

La competizione continentale si terrà in Marocco e occuperà un periodo cruciale della stagione sportiva, svolgendosi dal 21 dicembre al 18 gennaio. La convocazione è arrivata dal Commissario Tecnico dell’Angola Beaumelle, che ha inserito anche Zito Luvumbo nella lista definitiva per la competizione. La nazionale angolana fa parte del Gruppo B che include anche Egitto, Sudafrica e Zimbabwe.