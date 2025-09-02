L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha parlato a Lady Radio, commentando il mercato della Fiorentina ma concentrandosi anche sul campo ed esprimendosi sul pareggio viola a Torino di domenica scorsa.

“Giusto l’acquisto di Lamptey, mancava un giocatore nel ruolo. Dodô a Torino ha sfoderato l’ennesima prestazione straordinaria in una serata un po’ scialba della Fiorentina. Il brasiliano ha dimostrato di essere nettamente il giocatore più in condizione della rosa. La Fiorentina ha fatto bene a dire di no alle proposte per Fortini, significa che crede nel ragazzo. Parisi invece penso che giocherà davvero poco quest’anno”.

‘A centrocampo serve schierare tre giocatori’

“Pioli ha ribadito che la Fiorentina giocherà con 3 difensori, quindi la difesa non sarà toccata, il modulo può variare tra mediana e attacco. A centrocampo penso che la Fiorentina debba schierarsi con tre calciatori, l’uomo in meno in mezzo si è fatto sentire a Torino, la squadra sembra troppo scoperta con soli due centrocampisti. Il tecnico viola ha detto che la Fiorentina ha dominato il gioco ma non sono assolutamente d’accordo, se a fine gara viene premiato De Gea come migliore in campo un motivo c’è”.

‘Mercato sufficiente, la Fiorentina se trova la quadra…’

“Il mercato? La Fiorentina è riuscita a trattenere Kean e tutti i giocatori più importanti ed è stata una grande operazione, Piccoli è un ottimo giocatore e già a Torino ha fatto vedere la sua fisicità. Piccoli e Kean sembra che si pestino un po’ i piedi, sono due vere prime punte e non vorrei che si andasse a depotenziare Kean. Non sono però preoccupato della parte offensiva della squadra, c’è anche Dzeko in avanti, ciò che mi preoccupa è il centrocampo. È mancato il colpo a centrocampo dal mercato, anche se ora bisogna dare tempo a Sohm. Nel complesso la finestra di mercato è stata sufficiente. La Fiorentina non sta entusiasmando, ma occorre attendere, se trova la quadra può arrivare dal quarto al sesto posto”.