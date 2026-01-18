De Gea: "Commisso ha fatto tanto per la Fiorentina, adesso siamo ancora più uniti e abbiamo una responsabilità più grande"
Prima della gara contro il Bologna arrivano anche le parole del capitano della Fiorentina David De Gea a DAZN sul presidente Rocco Commisso scomparso ieri.
"Ringraziamo Rocco per tutto quello che ha fatto"
De Gea ha commentato: Mandiamo un abbraccio grande a tutta la famiglia, la ringraziamo per tutto quel che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio. Rocco oggi è qui con noi. Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo club ed è da ringraziare. Porto un abbraccio per lui da parte di tutti".
"Da adesso abbiamo ancora più responsabilità"
E ha proseguito: "Ora siamo ancora più uniti. Abbiamo una responsabilità ancora più grande, si parte da oggi. Finora abbiamo fatto buoni risultati, ultimamente, ma adesso dobbiamo dare continuità sapendo che questa è una gara difficile".
💬 Commenti