"Colpani è un gran colpo, ma se dovessero arrivare McKennie e Rugani la Fiorentina diventa una squadra di peso. Ora sta a Palladino"

Questa mattina il giornalista del Corriere dello Sport Fabrizio Ponciroli durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare il mercato della Fiorentina, iniziato coi colpi Kean e Colpani, che potrebbe portare ancora tanti nuovi innesti a Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Un gran bel colpo, i ragazzi ha i numeri, arriva in una piazza esigente ma mi sembra che abbia intenzione di far bene e ha le qualità per farlo. Gran bell'acquisto. E' un bell'acquisto anche Kean, che a Firenze, con la certezza di essere titolare, sia ottimo. Se dovessero arrivare anche McKennie e Rugani, la Fiorentina diventa una squadra di un certo peso. Palladino avrà una bella squadra da far giocare bene. Vedremo se è in grado di offrire un calcio all'altezza di quello visto con Italiano, con una squadra più forte però”.

"A me piace il progetto della Fiorentina, punta sul concetto di squadra"

Ha poi concluso analizzando in toto il progetto gigliato: “Dobbiamo renderci conto che non ci sono tanti giocatori che possono subito fare la differenza, soprattutto per le medio-grandi. A volte meglio puntare cul concetto di squadra e lo sta facendo la Fiorentina. A me piace questo progetto. Poi sta a Palladino a trasformare una buona squadra a una che gioca bene e ottenga risultati".