La probabile formazione della Roma: solo un dubbio sulla sinistra per Juric, che davanti si affida ai soliti noti

Juric studia la formazione titolare da mandare in campo contro la Fiorentina domani sera. Pochi dubbi per la sua Roma, che si schiererà in campo con il 3-4-2-1. In porta il solito Svilar, con Mancini, NDicka e Hermoso a comporre la difesa a 3. In mediana la coppia Koné-Cristante, mentre sulle fasce ci sono Celik e Angeliño (possibile ballottaggio con Zalewski). Davanti pochi dubbi con Pellegrini e Dybala a supporto dell'unica punta Dovbyk.

La probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.