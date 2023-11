Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, assalto a Petrovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: "Fiorentina, assalto a Petrovic". Sommario: "Serbo, 18 anni, difensore centrale, è alto un metro e 91: la Viola lavora per anticipare Atalanta e Udinese Fari accesi anche per il ruolo di terzino destro: in corsa Juranovic, Gajic e Holm".

Pagina 15

L'apertura è dedicata al mercato: “Fiorentina a caccia di un altro Milenkovic”. Sottotitolo: “Piacciono il 18enne Petrovic del Partizan e l’esterno destro del Cska Mosca, Gajic”.

Un tabù per Italiano

In taglio basso infine troviamo: “San Siro rossonero tabù per Italiano”.