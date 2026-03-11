L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Ci aspettavamo sicuramente un altro tipo di partita e di risultato, ma la Fiorentina oggi è una squadra che fa fatica. A parte Solomon, che ora è infortunato, dei nuovi acquisti soltanto Harrison sta giocando. Brescianini non gioca, Fabbian nemmeno, Rugani a Udine è stato disastroso. Il mercato di gennaio avrebbe dovuto rinforzare la squadra, ma così non è stato. Io ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno, ma la Fiorentina quest'anno è davvero un mistero. Senza Kean l'attacco non incide, Piccoli ad oggi è bocciato e una delusione enorme. Non c'entra nulla il costo del cartellino, parliamo di professionisti che guadagnano migliaia di euro al mese: uno che dal Cagliari passa alla Fiorentina dovrebbe mangiare l'erba".

“Mi sento tradito dai vecchi”

Poi ha aggiunto: “Se perdi a Cremona la retrocessione diventa una possibilità molto concreta, in caso contrario può cambiare tutto. La partita di lunedì sarà uno spartiacque decisivo, inevitabilmente. La squadra di Nicola non ha giocato male a Lecce, nel secondo tempo ha alzato il livello e si è vista negare un rigore incredibile. Comunque mi sento più tradito dai vecchi che dai nuovi: Gosens e Pongracic, ad esempio, in campo camminano".