Due curve in contestazione. Quello striscione dove ritorna il tema dell'ambizione - FOTO

Lo scontro di oggi tra Fiorentina e Parma non poteva essere più ‘diretto’: due società in fondo alla classifica che propongono un calcio tutt'altro che efficace. Ma se i tifosi della Fiorentina hanno già ampiamente dato voce ai propri malumori, quelli del Parma hanno deciso di emularli nella gara odierna.

La contestazione

Infatti, curiosamente, durante la partita è spuntato uno striscione nella Curva Nord del Parma, che recita: “Un giocatore per ogni nazione, un punto sopra la retrocessione. Krause e società, è questa la vostra ambizione?”. I temi sono ben noti anche al tifo viola: la paura della retrocessione e il grande tema dell'ambizione, spesso millantata dai piani alti delle rispettive società. Krause è l'imprenditore e presidente - peraltro americano - del Parma: ricorda qualcosa?

Lo striscione

Di seguito, lo striscione dei tifosi crociati: