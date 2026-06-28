La Nazione: Zhegrova, idea per l'alta qualità
In prima pagina del QS di oggi leggiamo il titolo sul mercato della Fiorentina: "Idea Zhegrova, alta qualità".
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Qua si legge: "Ecco Viery, oggi lo sbarco a Roma. Nuova opzione in attacco: Zhegrova, serve l’ultimo sforzo per Thorstvedt, Koleosho, si aspetta solo il Burnley".
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A questa pagina troviamo gli altri titoli sulla Fiorentina: "Beltran, ritorno di fiamma. Il Vikingo riapre al River, si aspetta solo il via libera, a destra c'è: "Raduno, nuova maglia e ritiro. Un mese di luglio a gran ritmo". In basso leggiamo: "Sottil, bivio decisivo
per la carriera".
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