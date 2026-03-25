Hangover Viola, la trasmissione di Fiorentinanews.com torna mercoledì primo aprile

Piccola pausa per Hangover Viola, la trasmissione di Fiorentinanews.com in onda tutti i mercoledì alle 21.30 in diretta su YouTube, Facebook e Instagram. Con i campionati fermi per la sosta delle Nazionali, questa sera non saremo live come di consueto.

Ci vediamo mercoledì 1 aprile

L'appuntamento con Hangover Viola è dunque per mercoledì prossimo, primo aprile, con tanti temi di cui parlare: la trasferta di Verona, i quarti di Conference e in generale il momento che sta attraversando la Fiorentina. Con noi ci sarà anche un graditissimo ospite che vi sveleremo nei prossimi giorni. Ci vediamo mercoledì prossimo!