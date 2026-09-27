Vanoli concede una pausa ai suoi. Ecco quando tornerà ad allenarsi al Viola Park la Fiorentina
Dopo l'amichevole contro il Signa, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha deciso per qualche giorno di riposo da dare ai suoi giocatori in questa lunghissima sosta per le nazionali.
I dettagli
Capitan De Gea e compagni torneranno a disposizione del mister gigliato a partire da mercoledì, quando ricominceranno gli allenamenti al Viola Park.
Pausa
Due giorni di pausa dunque, con la Fiorentina che era stata una delle poche squadre a non concedere pause a inizio sosta, complice anche il cambio in panchina e la necessità di mettersi fin da subito e tutti al lavoro.
💬 Commenti