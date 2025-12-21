E' stato un percorso lungo quello di Fabio Paratici alla Juventus, durato ben 11 anni e coinciso con il ciclo vincente prima di Conte e poi di Allegri: in totale ben 19 trofei alle spalle di Marotta, a cui è subentrato da direttore dell'area tecnica nel 2020. Di mezzo anche tanti affari proprio con la Fiorentina e non a caso, ricorda Tuttosport, a Firenze Paratici ritroverebbe tanti ‘suoi’ ex calciatori: da Mandragora a Kean, da Nicolussi Caviglia a Fagioli.

Ma Paratici è anche l'uomo che imbastì l'affare Ronaldo, un po' il punto di non ritorno a livello economico per la Juve, che cercò un all-in disperato per arrivare alla Champions. Il portoghese fu un bagno di sangue che rese necessarie le molteplici plusvalenze, a quel punto anche fittizie, per le quali il probabile prossimo dirigente viola è stato squalificato per 30 mesi: era tornato a ottobre al Tottenham, lasciato proprio causa squalifica nel 2023, e ora potrebbe ripartire nuovamente per l'Italia.