La Nazione: Un Parisi super strapazza il Rakow

In edicola sul QS de La Nazione di questa mattina si legge della vittoria della Fiorentina contro il Rakow e del passaggio del turno in Conference League.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Bobby e Marin, l'eurorimonta”.

Pagina 2 e 3

A pagina 2 si legge: “Corsa Conference, viola ai quarti. Super Parisi strapazza il Rakow. Piccoli-Pongracic: gol e applausi”. A pagina 3 le pagelle e le opinioni delle firme.

Pagina 4 e 5

A pagina 4 il titolo: “L'applauso di Vanoli. Sì sappiamo reagire, ora siamo un gruppo”. E a pagina 5: “L'ora viola, tutto d'un fiato. Il rientro e subito in campo. Dopodomani c'è già l'Inter”.